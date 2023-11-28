Захарова ответила на слова Борреля о бесцельности помощи Газе

"Апологетика трансгуманизма. Интересно, лечить, заботиться, любить того, кто завтра умрет, тоже бессмысленно, с точки зрения Борреля?" - отметила дипломат в своем Telegram-канале .

Ранее Боррель выступил с утверждением, что только гуманитарная помощь и паузы в боевых действиях не позволят разрешить палестино-израильский конфликт. В этом контексте предоставление гуманитарной помощи тем, "кто завтра будет убит" он назвал бессмысленным шагом и призвал предпринять конкретные меры по урегулированию противостояния вроде прекращения бомбардировок Газы и освобождения всех заложников ХАМАС.