Русофобская политика Швейцарии является недальновидной и однажды жители страны спросят за нее с Берна. Такое мнение высказал глава дипмиссии РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Его слова приводятся в Telegram-канале постпредства.

Гатилов отметил, что уже более 40 лет в Швейцарии проводят социологическое исследование, которые отражает наиболее беспокоящие темы для разных слоев населения этой страны. По его словам, конфликт на Украине не вошел даже в десятку наиболее острых проблем в государстве. Главными темами стали здравоохранение и медицинское страхование, охрана окружающей среды и изменение климата, пенсионное обеспечение, отношения с Европой и доступ к европейскому рынку, энергетическая безопасность.

Гатилов подчеркнул, что Украина на данный момент волнует только 13% респондентов, которые в основном оказались франкоязычными представителями поколения «бэби-бумеров». У других поколений эта тема не нашла особого отклика.

«Какой вывод отсюда можно сделать? Даже в таких благополучных европейских странах, как Швейцария, существует множество острых внутренних проблем, которые беспокоят ее жителей. Однако руководство Конфедерации, как показала недавняя поездка ее президента Алена Берсе в Украину, скорее озабочено тем, как не отстать от других русофобов и посетить очередное "выступление" киевского комика», — считает Гатилов.