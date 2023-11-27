Слуцкий: киевский режим переходит к торгу в вопросе переговоров с Россией

«Укрорежим переходит в стадию торга... Замминистра юстиции с говорящей фамилией Мудра заявила, что Киев не станет подписывать мировое соглашение без выплаты Россией «репараций». Ключевое слово здесь, думаете, «репарации»? Нет, скорее, — «мировое соглашение», — написал он в своём Telegram-канале.