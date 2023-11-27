США не видят, что Россия стремится к организации мирных переговоров с Украиной, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента на брифинге. Он также добавил, что Вашингтон отрицает свое давление на Киев в этом вопросе. По словам чиновника, у США «нет такой политики», передает РИА Новости.

Мы не видим признаков того, чтобы Россия хотела вести содержательные, реальные мирные переговоры. Кажется, что президент Путин говорит о том, чтобы подождать еще год или больше перед тем, как он завершит эту войну, — заявил представитель Госдепа.

По его словам, позиция Вашингтона состоит в том, что переговоры — это дело Киева. Он добавил, что США «ничего не говорят об Украине без Украины».