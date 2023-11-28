В Кремле прокомментировали заявления Столтенберга о военной эскалации с РФ
НАТО считает РФ противником, альянс был создан как инструмент конфронтации и сдерживания РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Пока что альянс не отказывается от своих планов по сдерживанию России и по, что называется, закланию украинского народа как жертв ритуальных в борьбе с Россией. Мы это прекрасно понимаем и выстраиваем дальнейшую свою линию действий в соответствии с этими реалиями", - сказал представитель Кремля, комментируя заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, который назвал задачей НАТО предотвращение эскалации конфликта с РФ.
Он подчеркнул, что специальная военная операция продолжается.