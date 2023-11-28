Страны Балтии бойкотируют заседание ОБСЕ из-за участия в нем Лаврова

Об этом сообщила пресс-служба литовского министерства иностранных дел.

"Мы сожалеем о разрешении на личное участие главы МИД России в заседании. Россия наверняка использует это в своих пропагандистских целях. Мы не станем участниками этого и не намерены разделять ответственность за последствия", - приводится в заявлении позиция внешнеполитических ведомств стран Балтии.

По их утверждению, РФ в результате своих действий на Украине перестала быть частью архитектуры европейской безопасности.

Ранее об отказе от участия в заседании СМИД ОБСЕ объявил глава украинского дипведомства Дмитрий Кулеба.

27 ноября посол России в Софии Элеонора Митрофанова сообщила, что Болгария открыла свое воздушное пространство для поездки Лаврова на заседание СМИД ОБСЕ в Северной Македонии.