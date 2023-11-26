Захарова: Макс Фадеев дал «пощечину» Западу

Продюсер Макс Фадеев дал «пощечину» Западу, так как написанная им песня «Мой мармеладный» вошла в тройку мирового чарта Viral 50 в Spotify. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, «отменять Россию» бессмысленно.

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«Звучит как пощечина „отменяльщикам“ России. Куда вам до Федора Михайловича Достоевского, когда со всеми вашими деньгами и ресурсами даже в нынешних условиях в лидеры вырвалась российская песня» — заявила Захарова в своем telegram-канале.

Она назвала Макса Фадеева талантом и отметила, что его песни будут слушать и петь несмотря на установки номенклатурной мысли. По ее словам, отменять культуру — это пытаться выпить море или подмести пустыню.