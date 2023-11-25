Хинштейн отреагировал на призыв мэра Пензы не создавать некрополи на стенах школ
Депутат Госдумы Александр Хинштейн раскритиковал призыв мэра Пензы Александра Басенко повременить с установкой памятных досок в честь бойцов СВО на школах. Пост об этом появился в его Telegram-канале.
Хинштейн назвал позицию пензенского мэра недопустимой и некорректной, а также выразил надежду, что главу города поправит губернатор. Депутат подчеркнул, что увековечивание памяти героев является одной из важнейший государственных задач.
Ранее Басенко, комментируя установку мемориальных досок, заявил о необходимости позаботиться о детской психике и не создавать на зданиях школ некрополи. Депутаты Госдумы Михаил Берулава и Виталий Милонов призыв мэра поддержали.
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