Хинштейн отреагировал на призыв мэра Пензы не создавать некрополи на стенах школ

Депутат Госдумы Александр Хинштейн раскритиковал призыв мэра Пензы Александра Басенко повременить с установкой памятных досок в честь бойцов СВО на школах. Пост об этом появился в его Telegram-канале.

Хинштейн назвал позицию пензенского мэра недопустимой и некорректной, а также выразил надежду, что главу города поправит губернатор. Депутат подчеркнул, что увековечивание памяти героев является одной из важнейший государственных задач.