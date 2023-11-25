Бизнесмену и иноагенту Евгению Чичваркину следует признаваться не в том, что западные санкции не помешали России, а в том, что США изначально хотели ударить по Евросоюзу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на ролик, в котором Чичваркин признал победу за Россией.

Она отметила, что нужно признаваться в другом – в том, что США изначально планировали нанести стратегическое поражение именно Евросоюзу.

Сходным образом США поступили и с Израилем, гарантировав ему безопасность, и замкнув ближневосточную стратегию на себя, заключила дипломат.