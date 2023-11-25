Савельев: Россия из-за санкций потеряла 76 пассажирских самолетов
Россия из-за западных санкций лишилась 76 пассажирских судов. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев.
"Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолеты. В целом мы потеряли 76 пассажирских судов", - сказал он.
Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что российские авиаперевозчики получат 1800 отечественных самолетов и вертолетов до 2030 года.
Сейчас парки крупнейших авиакомпаний страны состоят преимущественно из иностранных самолетов. В будущем их заменят отечественные авиалайнеры SJ-100, МС-21, Ил-114-300, Ил-96-300, "Байкал" и "Ладога".