Назначен новый замминистра сельского хозяйства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Максима Титова заместителем министра сельского хозяйства РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим распоряжением замглавы Минсельхоза Иван Лебедев освобожден от должности по собственной просьбе, он занимал должность с ноября 2022 года.