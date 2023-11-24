РФ и Китай могут построить альтернативу Крымскому мосту

Российские и китайские бизнесмены, связанные с правительствами стран, провели секретные переговоры по строительству подводного тоннеля под Керченским проливом. Что об этом известно?

Что известно о переговорах России и Китая

Видео дня

По данным The Washington Post (WP), встречи в рамках переговоров проходили в конце октября. Москва инициировала проект из-за обеспокоенности по поводу безопасности 18-километрового моста Крымского моста, который два раза подвергался атакам со стороны ВСУ. Переправа представляет собой важный логистический маршрут для снабжения российских военных.

Их электронных писем, перехваченных украинской разведкой, следует, что одна из крупнейших строительных компаний Китая согласилась участвовать в проекте, а китайская железнодорожно-строительная корпорация CRCC «готова обеспечить строительство железных и автомобильных дорог любой сложности в крымском регионе». Издание подчеркивает, что также получило подтверждение этой информации от другого источника, предоставившего документы, свидетельствующие о создании российско-китайского консорциума.

Комментариев от властей РФ и КНР на эту тему пока не было.

Сколько будет строить подводный тоннель, когда его построят

Опрошенные WP специалисты отметили, что строительство тоннеля будет стоить миллиарды долларов. Скорее всего, оно завершится уже после окончания конфликта на Украине.

Эксперты также предположили, что Москва рассматривает эту идею как долгосрочную инвестицию, призванную обеспечить безопасную связь с Крымом.

Что еще может стать альтернативой Крымскому мосту

По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, альтернативным маршрутом Крымскому мосту может стать новая железная дорога от Ростова-на-Дону. Он объяснил, что проект строительства предполагает, что железнодорожные пути пройдут через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

«Принципиально идею поддерживаю. Нас, конечно, интересует прямая ветка — мы бы серьезно логистику сократили и в меньшей степени зависели бы от Крымского моста, который больше 28–30 пар за сутки не пропустит. Для нас бы это был определенный коридор возможностей», — уточнил глава Крыма.

Какой ущерб ВСУ нанесли Крыму

Сергей Аксенов заявил, что регион сегодня находится фактически в прифронтовой зоне, регулярно подвергаясь ударам ракет и беспилотников со стороны Украины. При этом, по его словам, нанесенный действиями ВСУ ущерб не критичен.

«Ущерб, к сожалению, есть. Скажу больше: было бы странно, если бы его не было. Все-таки против нас воюет весь коллективный Запад. Ракеты, которыми пытаются бить по Крыму, сделаны в США, Великобритании, Франции. Поэтому ущерб есть, но он не носит критического характера», — сообщил Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что в целом системы ПВО в республике справляются со своими задачами. Уровень безопасности в Крыму он оценил как удовлетворительный, с поправкой на прифронтовое положение региона.

Аксенов отметил, что действия Украины привели к некоторому снижению туристического потока на крымские курорты, приостановлению авиасообщения, сложностям в работе рыболовецких предприятий, а также к проблемам с заполняемостью Северо-Крымского канала.