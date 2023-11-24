Путин: регулирование ИИ можно создать по аналогии с правилами ядерного нераспространения

"Знаете, когда это станет возможным? Когда все почувствуют угрозу. Когда вот угрозу почувствуют в бесконтрольном распространении, в бесконтрольной работе в этой сфере, тогда сразу возникнет желание договариваться. Ну, конечно, если мы сможем договориться без понимания того, чего может быть использовано в отношении других стран. Было бы лучше всего, если бы просто осознание общих угроз привело бы к желанию договариваться", - заявил Путин.