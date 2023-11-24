Путин: искусственный интеллект не заменит врача или учителя

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что искусственный интеллект не заменит врача или учителя, но может помочь им.

Путин: искусственный интеллект не заменит врача или учителя
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Об этом он сказал на конференции по искусственному интеллекту.

«Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя. Однако он может служить их верным, эффективным помощником», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и Университет ИТМО подписали соглашение о сотрудничестве для создания, развития и продвижения международной Платформы по предоставлению услуг и сервисов на базе искусственного интеллекта.