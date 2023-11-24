Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) протестировал устройство по распознаванию языка жестов. Видео этого опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

На кадрах официальный представитель Кремля изучает язык жестов, а устройство переводит то, что сказал Песков в анимированный формат.

Также Песков протестировал нейросетевую модель Сбера GigaChat, задав вопрос искусственному интеллекту (ИИ), отмечает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства поинтересовался, что именно можно рассказать детям в рамках марафона общества «Знание» и получил в ответ несколько идей, в том числе провести викторину по истории и географии или мастер-класс по созданию национальной одежды

«Жалко, у вас политика не включена. Он бы в Кремле брифинг вместо меня проводил каждое утро», — пошутил Песков.

Также пресс-секретарь президента России познакомился с работой нейросети Kandinsky, которая генерирует образы по запросу, и робособакой «Морс», приветствовавшей участников конференции.