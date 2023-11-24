В государствах — членах ОДКБ работают вербовщики, которые пытаются вербовать граждан наших стран для участия в незаконных террористических группировках и формированиях в других регионах, в других странах мира. Им удается совратить на этот преступный путь некоторых граждан. С этим совместно страны — члены ОДКБ борются, борются не первый день. Подчеркнута политическая воля на продолжение этой работы, — заявил Песков.