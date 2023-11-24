Кожемяко: Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться

Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предлагал Софье Сапеге и бывшему главреду признанного террористическим Telegram-канала NEXTA Роману Протасевичу пожениться. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в ходе заседания международного молодежного дискуссионного клуба «Тихоокеанский горизонт» в ДВФУ.

Кожемяко рассказал, что разговаривал с Сапегой и считает, что она «просто влюбилась» в Протасевича, тогда как он ее «кинул».

«Я с Александром Григорьевичем (Лукашенко) разговаривал, мы предложили им жениться и выпустить их, но он (Протасевич) от нее отказался. Сейчас она перекрестилась, слава богу, живет с родителями, и все у нее хорошо», — добавил губернатор.

Напомним, что Протасевича задержали после того, как в мае 2021 года лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Пассажиров самолета отправили на повторный досмотр, после чего Протасевича и Сапегу, которая была на тот момент с ним в отношениях, задержали.

3 мая Минский областной суд признал Протасевича виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также распространения заведомо ложных сведений о республике и других преступлениях. Его приговорили к лишению свободы на срок 8 лет, однако белорусский президент помиловал его уже 16 мая.