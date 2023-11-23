МВД объявило в розыск Михаила Светова*

МВД России объявило в розыск лидера организации «Гражданское общество» и активиста Либертарианской партии Михаила Светова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базы розыска ведомства.

Ранее против Светова было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Основанием для этого стало публичное исполнение активистом песни, рассказывающей в положительном ключе о лидере украинских националистов Степане Бандере.

«Светов Михаил Владимирович разыскивается по статье УК», — говорится в базе розыска.

О какой статье идет речь там не уточняется. Известно, что Светов в настоящее время находится за рубежом.