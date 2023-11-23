Чубайс и Кудрин попали под новые антироссийские санкции Украины

Речь идёт о 147 физических и 303 юридических лицах, в том числе из России.

Среди попавших в ограничительные списки — советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин и бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Документы опубликованы на сайте офиса Владимира Зеленского.

Помимо россиян, под санкции попали также граждане Украины, Румынии, Кипра, Великобритании, Узбекистана, Лихтенштейна, Австрии, Швейцарии и Белоруссии.