Чубайс и Кудрин попали под новые антироссийские санкции Украины

Президент Украины ввёл очередные санкции
Речь идёт о 147 физических и 303 юридических лицах, в том числе из России.
Среди попавших в ограничительные списки — советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин и бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Документы опубликованы на сайте офиса Владимира Зеленского.
В перечне также — сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артём, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, обвиняемый в крушении авиалайнера Малазийских авиалиний рейса МН17 Леонид Харченко, командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичёв, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, омбудсмены ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Виктория Сердюкова.
Помимо россиян, под санкции попали также граждане Украины, Румынии, Кипра, Великобритании, Узбекистана, Лихтенштейна, Австрии, Швейцарии и Белоруссии.
Последний раз Киев расширял рестрикционные списки 18 ноября.