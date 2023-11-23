Путин о работе ОДКБ в 2023 году: Главное

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза ОДКБ сделал ряд заявлений. «Рамблер» собрал ключевые высказывания.

Глава государства пояснил, что в 2023 году страны-участницы организации согласовали позиции по политическим и военно-стратегическим вопросам, а также по проблемам региональной и международной повестки.

По его словам, ОДКБ развивала контакты с естественными партнерами, такими как ШОС и СНГ.

В рамках ОДКБ были проведены мероприятия по поддержанию боевой готовности, улучшению системы управления и повышению обучения военных кадров, пояснил Путин. В частности, уточнил он, в Белоруссии прошли маневры «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон», в Киргизии — «Нерушимое братство».

Глава государства заметил, что продолжает укрепляться сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов. В частности, продолжено проведение операции ОДКБ «Наемник».

В рамках ОДКБ проводились мероприятия по борьбе с экстремизмом, транснациональной преступностью, нелегальной миграцией, а также оборотом наркотиков, пояснил российский лидер.

Путин отметил, что начал работу Координационный совет ОДКБ по биологической безопасности.

Между государствами-членами организации расширяется военно-техническое сотрудничество В этом принимает участие межгосударственная военно-экономическая комиссия ОДКБ, созданная по инициативе России.

Президент выразил уверенность в том, что страны ОДКБ достойно отметят приближающиеся памятные даты, связанные с их общей историей - восьмидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне, восьмидесятилетие освобождения Белоруссии и восьмидесятилетие годовщины снятия блокады Ленинграда.