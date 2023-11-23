Генерал-полковник Андрей Сердюков утвержден в должности начальника Объединенного штаба ОДКБ. RT на русском
«Приняты решения по важным вопросам деятельности ОДКБ. Сегодня на рассмотрение глав государств был представлен пакет документов, который был принят и подписан. На должность начальника Объединенного штаба ОДКБ утвержден представитель России Андрей Сердюков», — сказал генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов. Lenta.ru
Отмечается, что следующая сессия состоится в четвертом квартале 2024 года в Астане. Ura.Ru