Сердюков утвержден в должности начальника Объединенного штаба ОДКБ

«Приняты решения по важным вопросам деятельности ОДКБ. Сегодня на рассмотрение глав государств был представлен пакет документов, который был принят и подписан. На должность начальника Объединенного штаба ОДКБ утвержден представитель России Андрей Сердюков», — сказал генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов. Lenta.ru