Путин заявил, что сотрудничество в ОДКБ способствует сплочению государств
Совместная деятельность стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) способствует сплочению государств и народов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Совете коллективной безопасности организации.
"Весьма важным является то, что совместная деятельность в рамках ОДКБ способствует сплочению наших государств и народов, сохранению памяти о нашей общей истории и достижениях", - сказал президент РФ.
Путин отметил, что расширяется и военно-техническое сотрудничество между государствами - участниками организации.
"В этом активно участвует созданная по инициативе России межгосударственная военно-экономическая комиссия ОДКБ", - добавил российский лидер.