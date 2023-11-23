МИД прокомментировал ситуацию с вывозом обманутых россиян из Мьянмы

Вывезти пару россиян, которых обманули и продали в Мьянме, тяжело из-за обстановки в республике. Так российский МИД прокомментировал ситуацию РИА Новости.

© Lenta.ru

Дипломаты уточнили, что военно-политический конфликт на северо-востоке Мьянмы обострился, с 27 октября там идут активные боевые действия между армией страны и этническими группировками. В международном ведомстве сообщили, что возможности вывезти Сергея Кузьмина и Екатерину Неясову из Лоукайна крайне ограничены.

Подчеркивается, что россияне уже довольно долго находятся в самоуправляемой зоне Коканг. По данным министерства, в июне 2023-го они уже обращались в посольство РФ в Янгоне за помощью, однако потом от нее отказались.

«При этом они были проинформированы о том, что нахождение иностранных граждан в данном районе запрещено», — добавили в МИД.

Там также заявили, что постоянно контактируют с Кузьминым и Неясовой, а также взаимодействуют с профильными ведомствами Мьянмы. Россиянам посоветовали оставаться в пределах населенного пункта, где местные власти поддерживают относительный порядок.