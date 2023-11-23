В России разрешат активировать сим-карты только после проверки МВД

Ужесточить оборот сим-карт в РФ планируют власти после того, как проверят паспортные данные абонентов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в двух крупных операторах связи.

Как говорится в сообщении, речь идет о том, чтобы мобильные операторы могли активировать проданные сим-карты только после проверки паспортных данных абонента в МВД.

Источник при этом подчеркнул, что идея пока не оформлена в законодательную инициативу, но уже привлекла к себе внимание.

Издание напоминает, что сейчас активировать сим-карту можно сразу после покупки, а информация сверяется с базами МВД в течение 30 дней. Некоторые операторы утверждают, что такие действия лишь приведут к серому оформлению сим-карт и по сути не принесут нам ничего хорошего.