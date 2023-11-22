Путин утвердил новые положения о рассмотрении гражданства РФ

Президент России Владимир Путин утвердил новые положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Указ утверждает положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ и положение о порядке принесения присяги гражданина РФ.

Кроме того, в документе приводится образец бланка с текстом присяги гражданина России.

Отмечается, что этим 173-страничным документом утверждены и другие документы, бланки и прочее, касающееся гражданства.

Согласно указу, прежние президентские нормативные акты, действовавшие до принятия нового закона о гражданстве, утрачивают силу. При этом, в частности, сам текст присяги гражданина России остался прежним.