Путин утвердил новые положения о рассмотрении гражданства РФ
Президент России Владимир Путин утвердил новые положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Указ утверждает положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ и положение о порядке принесения присяги гражданина РФ.
Кроме того, в документе приводится образец бланка с текстом присяги гражданина России.
Отмечается, что этим 173-страничным документом утверждены и другие документы, бланки и прочее, касающееся гражданства.
Согласно указу, прежние президентские нормативные акты, действовавшие до принятия нового закона о гражданстве, утрачивают силу. При этом, в частности, сам текст присяги гражданина России остался прежним.
Указ также вводит прекращения гражданства вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ.