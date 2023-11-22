Израиль не доказал использование ХАМАС больниц в военных целях

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Израиль не представил убедительных доказательств использования палестинского движения ХАМАС больниц в военных целях. Об этом сообщает ТАСС.

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"Вызывают крайнюю обеспокоенность нападения на школы и больницы. Целями ударов становятся и другие гражданские объекты: мечети, церкви, лагеря беженцев, объекты ООН, где женщины и дети Газы ищут убежища от бомбежек", - сказал Небензя.

По его словам, это также является нарушением международного гуманитарного права.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа обнаружено и разрушено около 400 шахт, которые являются частью сети тоннелей палестинского движения ХАМАС. В публикации говорится, что многие из шахт находятся на территории гражданских больниц, школ и домов.