Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине
Российская Федерация никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Об этом в среду, 22 ноября, заявил президент РФ Путин на саммите G20.
Также глава государства прокомментировал слова своих коллег, которые регулярно говорят о перенесенных потрясениях из-за ситуации на Украине. Путин признал, что военные действия всегда являются неоспоримой трагедией, поэтому необходимо думать, как прекратить кровопролитие.
— Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса, — отметил президент.
Кроме того, Владимир Путин напомнил о подписанном украинским руководством указе, согласно которому, переговоры об урегулировании конфликта вести запрещено, передает официальный сайт Кремля.
Соединенные Штаты и Европа обсуждают с украинскими властями возможность переговоров с РФ и то, от чего Киеву придется отказаться ради мира. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, когда могут начаться мирные переговоры между Россией и Украиной.