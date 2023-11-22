В МИД России высказались о военном сотрудничестве с КНДР

Заявления о военно-техническом сотрудничестве России с КНДР не имеют под собой оснований, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Об этом пишет ТАСС.

В МИД России высказались о военном сотрудничестве с КНДР
© пресс-служба Минпромторга / РИА Новости

«Обвинения, которые были предъявлены нам, предъявляются нам регулярно со стороны коллективного Запада в якобы незаконном военно-технологическом или военно-техническом сотрудничестве с КНДР, они не имеют под собой никаких доказательств», — сказала она.

Ранее глава южнокорейского МИД Пак Чин заявил, то Южная Корея может ввести санкции против России за военное сотрудничество с КНДР. По его словам, Сеул внимательно следит за тем, какие обсуждения ведутся и есть ли реальное сотрудничество Москвы и Пхеньяна.

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов опроверг покупку Россией оружия из КНДР, отметив, что эта история была выдумана западными СМИ.

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