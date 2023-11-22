Захарова прокомментировала визиты политиков США в Киев

"За последнюю неделю Киев посетили сразу несколько высоких гостей из США. Видимо, они хотели убедиться в уровне достигнутой демократии за 10 лет. Но среди них были не экономисты и финансовые аналитики, а директор ЦРУ Уильям Бернс, министр обороны Ллойд Остин и министр финансов США Джанет Йеллен", - сказал дипломат. "Судя по всему, эти визитеры из-за океана приехали поумерить аппетиты Зеленского и заодно потребовать от него отчета о расходовании огромных средств, выделенных Западом на обеспечение так называемого летнего контрнаступления", - указала Захарова. ТАСС