Матвиенко предложила Силуанову передохнуть после работы над бюджетом

Матвиенко предложила Силуанову передохнуть после тяжелой работы над бюджетом
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила министру финансов России Антону Силуанову взять несколько дней отпуска, чтобы немного отдохнуть после трудной работы над федеральным бюджетом. Она поблагодарила Силуанова и всю команду за проделанную работу.
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Решение принято единогласно, 154 сенатора проголосовали за одобрение закона.
"Антон Германович, я надеюсь, что вы пару дней хотя бы возьмете передохнуть после такой тяжелой нагрузочной работы. Наверное, вас поощрит премьер-министр коротким отпуском. Желаем вам отойти от трудной работы", - сказала спикер Совфеда после голосования по закону о бюджете.
Она добавила, что одобрение бюджета Совфедом фактически завершает цикл, который начался в стенах верхней палаты парламента на так называется нулевом чтении документа. "Я хочу объективно сказать, что в тех беспрецедентных условия, в которых мы находимся, правительство успешно справилось с задачей своевременного внесения бюджета в Федеральное собрание", - сказала Матвиенко.