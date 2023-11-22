Эксперты заявили о превращении европейской дипломатии в «оружие войны»

В ЕС начали обсуждать идею ввести ограничения на передвижения российских дипломатов по Евросоюзу. Эксперты, опрошенные «Царьградом», назвали это очередным свидетельством «превращения западной дипломатии в оружие войны».

Газета Financial Times ранее рассказала, что с инициативой запретить дипломатам из России свободно перемещаться по ЕС выступила Чехия. В Праге считают, что дипломаты из РФ должны получать визы, разрешающие передвигаться только по территории страны пребывания, а не по всему Шенгену. Такие меры в Чехии объяснили тем, что дипломаты могут оказаться агентами российской разведки.

«Царьград» отмечает, что российские дипломаты сталкивались с проблемами и раньше — к примеру, им отказывали в выдаче виз в США, где располагается штаб-квартира ООН. Телеканал назвал это прямым нарушением международного права.

Политолог Тимур Шафир рассказал «Царьграду», что опыт «накопился крайне отрицательный».

«Все то, что сейчас озвучивается в стенах Европарламента представителями стран, входящих в ЕС, это окончательное разрушение существовавшей десятилетиями системы международной дипломатии», — подчеркнул он.

Глава Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев назвал ситуацию результатом кризиса политических отношений.

«Царьград» отмечает, что в предыдущие годы ни одному из лидеров ЕС не удалось наладить диалог с Москвой в рамках нормандского формата (включал Россию, Украину, Францию и Германию) и минских соглашений. Телеканал подчеркнул, что в ЕС не смогли убедить Украину решить проблему Донбасса на основании минских договоренностей.

Шафир считает, что России стоит начать выстраивать дипломатическое взаимодействие с отдельно взятыми странами ЕС, а не со всем блоком.