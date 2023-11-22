Совфед одобрил поправки в закон о пчеловодстве для борьбы с суррогатным медом

Для борьбы с фальсифицированным медом в законе "О пчеловодстве в РФ" уточнят понятие "продукция пчеловодства". Соответствующие поправки Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 22 ноября.

"Учитывая, что в базовом законе нет четкого определения меда и его качественных характеристик, закон дает возможность через межгосударственные стандарты, национальные стандарты определить эти характеристики и тем самым прекратить большой выпуск фальсифицированного меда", - объяснил первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Под продукцией пчеловодства будет пониматься мед, воск и другая продукция, определенная в соответствии не только с Общероссийским классификатором продукции, как сейчас, но и с техническими регламентами и документами по стандартизации.

Устанавливается, что качество и безопасность продукции пчеловодства наряду с российским законодательством будет обеспечиваться и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко призвала коллег держать этот вопрос на контроле.

"Поскольку вы инициаторы, вы создайте группу любителей меда, которые будут дальше продолжать эту политику, поддержку. Чтобы не получилось так: набрали мух, а требуют, как с пчел. Чтобы не мухи, а пчелы были в вашей команде, ладно?" - попросила глава Совфеда.