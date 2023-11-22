ЦИК передал мандат экс-депутата ЛДПР Власова Василине Кулиевой

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК РФ) на заседании передала думский мандат лишенного депутатских полномочий Василия Власова (ЛДПР) координатору Забайкальского регионального отделения партии Василине Кулиевой.
"Принято единогласно", - объявила решение комиссии ее глава Элла Памфилова, вручив затем Кулиевой удостоверение депутата Госдумы.
1 ноября нижняя палата парламента на пленарном заседании в закрытом режиме приняла два постановления - о досрочном прекращении полномочий Власова, а также депутата фракции "Справедливая Россия - За правду" Вадима Белоусова в связи с тем, что они более 30 дней не посещали заседания комитета и комиссии, в состав которых входят. 7 ноября глава ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что освободившийся мандат партии перейдет Кулиевой.
Кулиева в 2011-2012 годах была депутатом Госдумы VI созыва от ЛДПР, а в 2016 году стала депутатом Госдумы VII созыва. В 2021 году баллотировалась в Госдуму VIII созыва, но не прошла.