ЦИК передал мандат экс-депутата ЛДПР Власова Василине Кулиевой

1 ноября нижняя палата парламента на пленарном заседании в закрытом режиме приняла два постановления - о досрочном прекращении полномочий Власова, а также депутата фракции "Справедливая Россия - За правду" Вадима Белоусова в связи с тем, что они более 30 дней не посещали заседания комитета и комиссии, в состав которых входят. 7 ноября глава ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что освободившийся мандат партии перейдет Кулиевой.