Депутат Госдумы Дмитрий Белик (Севастополь) заявил, что публикация в аккаунте Европарламента карты с российским Крымом стала торжеством правды. Об этом сообщает РИА Новости.

Карту с Крымом в составе РФ ранее опубликовали в англоязычном аккаунте Европарламента в соцсети X. После критики авторы аккаунта удалили пост и переопубликовали его с украинской версией карты.

«Появление карты с российским Крымом является торжеством правды и справедливости, которую западным пропагандистам все труднее утаить в мешке», — так прокомментировал это Белик.

Он добавил, что «ни в Европе, ни за океаном» статус полуострова уже не вызывает сомнений, но там «вынуждены соблюдать определенный политес перед Украиной».