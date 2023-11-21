Песков: Путин не приедет на прощание с Тулеевым

Песков рассказал, что Путин не приедет на прощание с Тулеевым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава РФ Владимир Путин не планирует поездку в Кемерово, на церемонию прощания с экс-губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым, умершим накануне в возрасте 79 лет. Об этом пишет ТАСС.
Журналисты задали Пескову вопрос о том, намеревается ли российский лидер приехать на прощание с Тулеевым.
«Нет, [поездка] не планируется», — подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее Песков сообщил, что у Путина были прекрасные личные отношения с Тулеевым. Глава государства, добавил он, высоко ценил прошлые заслуги экс-губернатора.
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