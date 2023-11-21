В Совфеде оценили шансы Зеленского остаться у власти, если США захотят переговоров с РФ

Когда страны Запада решат, что по украинскому вопросу пора вступать с Россией в переговоры, шансы Владимира Зеленского сохраниться в качестве президента начнут стремительно сокращаться. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Причиной этого Косачев считает недоговороспособность украинского лидера. По мнению парламентария, Зеленский, принимая решение об отказе от переговоров с Россией, «пока во главе государства стоит Путин», явно не учел, что в этой формуле главная переменная — это он сам.

«Как только США и компания решат, что <...> пора договариваться, то сразу начнется процесс мирного урегулирования — с активным участием, полагаю, президента Украины. Шансы Зеленского сохраниться в этом качестве стремятся к нулю», — написал Косачев.

Вспоминая, что десять лет назад, 21 ноября 2013 года, на Украине начался Майдан, сенатор отметил, что долгосрочные последствия этих событий для Украины печальны: зашкаливающая коррупция, сокращение населения страны, падение уровня рождаемости, растущие кредитные обязательства, колоссальные потери в армии, набирающий обороты культ нацизма.