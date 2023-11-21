Володин прилетел в Китай
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в сопровождении делегации из нижней палаты российского парламента во вторник прибыл в Китай.
Визит продлится с 21 по 23 ноября. Ожидается, что Володин проведет встречи с руководством постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей и с другими официальными лицами, передает ТАСС.
Стороны планируют обсудить развитие межпарламентского сотрудничества России и Китая, укрепление связей в экономике, вопросы безопасности и торговли, образования и науки.
В состав думской делегации вошли представители всех фракций и главы профильных комитетов, в том числе первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, вице-спикер Александр Бабаков, глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн и другие.