Володин прилетел в Китай

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в сопровождении делегации из нижней палаты российского парламента во вторник прибыл в Китай.

Визит продлится с 21 по 23 ноября. Ожидается, что Володин проведет встречи с руководством постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей и с другими официальными лицами, передает ТАСС.

Стороны планируют обсудить развитие межпарламентского сотрудничества России и Китая, укрепление связей в экономике, вопросы безопасности и торговли, образования и науки.