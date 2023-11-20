Россия запретила въезд нескольким официальным лицам Молдавии
Россия в качестве ответной меры на преследование русскоязычных СМИ в Молдавии запретила въезд нескольким официальным лицам республики. Об этом 20 ноября сообщается на сайте МИД России.
В министерство был вызван чрезвычайный и полномочный посол Молдавии Лилиан Дарий. Ему был заявлен решительный протест из-за продолжающегося политически мотивированного преследования русскоязычных СМИ в Молдавии. В том числе это выражается в блокировке их сайтов.
«Лилиану Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова», — указано в сообщении.
Как писала «Парламентская газета», Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Комитет по правам человека ООН, к спецдокладчику ООН по вопросу о свободе мнений и их свободном выражении Ирен Хан и представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру в связи с блокировкой в Молдавии ряда российских СМИ.