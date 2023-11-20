Россия запретила въезд нескольким официальным лицам Молдавии

Россия в качестве ответной меры на преследование русскоязычных СМИ в Молдавии запретила въезд нескольким официальным лицам республики. Об этом 20 ноября сообщается на сайте МИД России .

В министерство был вызван чрезвычайный и полномочный посол Молдавии Лилиан Дарий. Ему был заявлен решительный протест из-за продолжающегося политически мотивированного преследования русскоязычных СМИ в Молдавии. В том числе это выражается в блокировке их сайтов.