Путин выразил соболезнования родным и близким Тулеева

«Гумирович всегда стремился к созиданию, служил России, многое сделал для Кузбасса. Был настоящим народным губернатором, которому доверяли люди. Мы сохраним добрую память об Амане Гумировиче», — написал глава государства.

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область более 20 лет — с 1997 по 2018 год. Он ушел в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей.