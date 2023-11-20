В ГД призвали снести памятник Врангелю и назвали его проигравшим генералом
Петр Врангель – проигравший генерал, которому не за что ставить памятник, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, бюст, который был установлен напротив кадетского корпуса в Ростове-на-Дону, нужно снести. Парламентарий отметила, что в подобных вопросах стоит ориентироваться на общественное мнение, чтобы не будоражить и не нервировать граждан.
Врангель – проигравший генерал, получавший помощь от Антанты, зачем ему ставить памятники? В честь чего? Если руководствоваться логикой, что он историческая личность, что каждый начнет устанавливать памятники кому хочет. Так что я считаю, что бюст действительно нужно снести. В Ленинграде в свое время произошла страшная история, когда там пытались повесить мемориальную доску, посвященную Маннергейму. Тогда чуть ли не весь город вышел на улицы, чтобы выступить против, – рассказала Драпеко.
Ранее депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что установка памятника деятелю Белого движения Петру Врангелю в Ростове-на-Дону является провокацией. По его словам, бюст необходимо снести, так как он был установлен с целью раскола общества. При этом Ющенко подчеркнул, что эта цель уже была достигнута, так как ситуация вокруг памятника широко обсуждается в социальных сетях.