В ГД призвали снести памятник Врангелю и назвали его проигравшим генералом

Врангель – проигравший генерал, получавший помощь от Антанты, зачем ему ставить памятники? В честь чего? Если руководствоваться логикой, что он историческая личность, что каждый начнет устанавливать памятники кому хочет. Так что я считаю, что бюст действительно нужно снести. В Ленинграде в свое время произошла страшная история, когда там пытались повесить мемориальную доску, посвященную Маннергейму. Тогда чуть ли не весь город вышел на улицы, чтобы выступить против, – рассказала Драпеко.