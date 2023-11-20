В Кремле рассказали об отношении Путина к Тулееву

У президента РФ Владимира Путина и экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева , о смерти которого стало известно сегодня, были «прекрасные личные отношения». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , отвечая на вопрос URA.RU.

«У президента Путина с Тулеевым были прекрасные личные отношения. Путин всегда высоко ценил заслуги Тулеева. Они неоднократно общались, когда Тулеев был губернатором, в том числе в весьма непростых ситуациях», — сообщил Песков.

Представитель Кремля также добавил, что пока неясно, сможет ли президент лично проститься с Аманом Тулеевым. Он сообщил, что в ближайшее время родным экс-губернатора будет направлена телеграмма с соболезнованиями.