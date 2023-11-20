Москва потребовала от Лондона исключить участие британцев в конфликте на Украине

Действия Великобритании на Украине могут привести к эскалации и повлечь непредсказуемые и опасные последствия. Об этом заявил РИА Новости директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

По его словам, Лондон продолжает демонстрировать всестороннюю поддержку Киева и уже передал продукцию военного назначения на общую сумму порядка 6,6 миллиарда фунтов стерлингов. При этом британские военные инструкторы ведут подготовку украинских военнослужащих и задействованы в операциях «непосредственно на территории этой страны».

«В том числе с целью проведения диверсионных операций в Черном и Азовском морях, а также на критически важных объектах гражданской инфраструктуры нашей страны», — заявил Сергей Беляев.

По его словам, «подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям».

«Продолжаем требовать от Британии принятия всех необходимых мер для исключения любых форм вовлеченности своих граждан в военную активность на Украине», — заявил он, напомнив также, что наемники не имеют права на статус военнопленного.

После начала российской специальной военной операции на Украине, западные страны начали активно поставлять оружие Киеву. В мае в Британии заявили, что Киев получил от Лондона авиационные ракеты Storm Shadow, дальность поражения которых составляет около 250 километров. После чего в РФ сообщили, что ВСУ нанесли удар этими ракетами по территории ЛНР и пострадали мирные жители.