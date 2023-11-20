Россия пообещала зеркальный ответ на враждебные шаги Лондона в визовой сфере

По его словам, это относится и к работающим в РФ представителям СМИ Великобритании. Отмечается, что в МИД России продолжают поступать жалобы россиян о том, что им стало фактически невозможно или крайне затруднительно получить визу в Великобританию. Речь идет как о туристах, так и о россиянах, работающих в Соединенном Королевстве по контрактам, а также о желающих посетить родственников или воссоединиться с семьями.