Россия пообещала зеркальный ответ на враждебные шаги Лондона в визовой сфере
Москва зеркально ответит на любые недружественные шаги Лондона в визовом вопросе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора Второго Европейского департамента Министерства иностранных дел России Сергея Беляева.
По его словам, это относится и к работающим в РФ представителям СМИ Великобритании. Отмечается, что в МИД России продолжают поступать жалобы россиян о том, что им стало фактически невозможно или крайне затруднительно получить визу в Великобританию. Речь идет как о туристах, так и о россиянах, работающих в Соединенном Королевстве по контрактам, а также о желающих посетить родственников или воссоединиться с семьями.
Лондон в качестве аргумента ссылается на чрезмерную загруженность британских миграционных органов визовыми обращениями граждан Украины, что, «для Лондона является безусловным приоритетом».
От британского посольства в Москве российские власти требуют не допускать ущемления прав российских граждан по политическим мотивам.