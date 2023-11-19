Путину подарили разговорник по португальскому языку к саммиту G20 в Бразилии
Президент Делового совета БРИКС Висенте Барриентос подарил российскому лидеру Владимиру Путину разговорник по португальскому языку. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
— В ближайшее время будет проведен саммит G20 в Бразилии, я подумал, что президенту России не помешает иметь разговорник по португальскому языку, — рассказал Барриентос.
Политик добавил, что очень долго ждал встречу с российским лидером, однако ведущий программы не смог предоставить слово Барриентосу.
Незадолго до этого стало известно, что глава российского государства примет участие в виртуальном саммите G20, который проведет Индия 22 ноября.
13 ноября Путин подписал распоряжение о делегации России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в американском Сан-Франциско. До этого представитель госдепа США Мэтт Миллер выразил мнение, что РФ едва ли примет участие в грядущем саммите АТЭС. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, насколько это решение было ожидаемым для нашей страны и имеет ли значение участие России в саммите.