Песков: Запад мучается из-за того, что санкции не бьют по России

Запад мучается из-за того, что санкции не бьют по России и Москва извлекает выгоду из ограничений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков заявил о мучениях Запада из-за санкций против России
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Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Мы видим, что действительно западники мучаются, у них мучения из-за того, что санкции не бьют так, как они должны бить», — отметил Песков.

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Он добавил, что русские умудрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из ограничений.