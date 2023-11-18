Песков заявил о мучениях Запада из-за санкций против России

Песков: Запад мучается из-за того, что санкции не бьют по России
Запад мучается из-за того, что санкции не бьют по России и Москва извлекает выгоду из ограничений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Мы видим, что действительно западники мучаются, у них мучения из-за того, что санкции не бьют так, как они должны бить», — отметил Песков.
Он добавил, что русские умудрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из ограничений.