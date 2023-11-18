Милонов заподозрил отклонения у нежелающих иметь детей пар

«Какой смысл иметь семью и не иметь детей? Это бессмысленная семья — сожительство с резиновыми куклами в семье без детей. Я не беру те случаи, где есть объективные сложности: нет мужа, нет жены, проблемы со здоровьем — это тоже мы пропускаем, никого не унижаем. Если всё нормально, почему не имеют детей? Что такое, импотент что ли? На сторону ходишь? Для себя человек живёт, когда он заботится о детях, когда у него есть семья полноценная. [Когда у человека нет детей — прим. ГМ] — он живёт не для себя, он живёт совершенно для других ценностей — для чёрта он живёт, потому что счастья он не приобретает.Понятно, что это девиация, это ненормальность. С такими людьми надо работать психологам, священнослужителям. Скорее всего, эти люди не являются верующими, потому что любой верующий человек будет стремиться иметь детей. Муж и жена, которые живут ради собственных плотских утех и новой ипотеки без детей, — это семья девиантная, которая требует внимания общества. Что с ней не так? Возможно, муж наркоман, алкоголик, возможно, у него проблемы со здоровьем, жуёт снюсы всякие, вейпы курит. Надо срочно помогать этой семье, потому что в нормальных условиях человек так себя вести не будет никогда».