В Крыму сообщили о национализации имущества Коломойского*, Яценюка, Ахметова

Константинов: в Крыму продолжается национализация активов украинских олигархов
Работы по национализации активов украинских олигархов в Крыму продолжаются, рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом пишет «Прайм».
Ранее власти Крыма заявили, что приняли решение о национализации имущества бизнесменов Рината Ахметова, Игоря Коломойского* (по решению Росфинмониторинга внесен в федеральный реестр террористов и экстремистов РФ), Нестора Шуфрича, Сергея Таруты, Арсения Яценюка.
Константинов отметил, что работа по выявлению и национализации активов граждан и государств, совершающих в отношении РФ недружественные и враждебные действия, будет продолжена в дальнейшем.
«Мы не позволим врагам России наживаться в Крыму», — подчеркнул Константинов.
Глава парламента уточнил, что конфискованное имущество олигархов пользуется большим спросом у инвесторов.
Ранее сообщалось, что покинувший Россию композитор Константин Меладзе на 11 млн рублей снизил цену на свою виллу в Крыму.