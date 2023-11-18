В Крыму сообщили о национализации имущества Коломойского*, Яценюка, Ахметова

Работы по национализации активов украинских олигархов в Крыму продолжаются, рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом пишет «Прайм».

Ранее власти Крыма заявили, что приняли решение о национализации имущества бизнесменов Рината Ахметова, Игоря Коломойского* (по решению Росфинмониторинга внесен в федеральный реестр террористов и экстремистов РФ), Нестора Шуфрича, Сергея Таруты, Арсения Яценюка.

Константинов отметил, что работа по выявлению и национализации активов граждан и государств, совершающих в отношении РФ недружественные и враждебные действия, будет продолжена в дальнейшем.

«Мы не позволим врагам России наживаться в Крыму», — подчеркнул Константинов.

Глава парламента уточнил, что конфискованное имущество олигархов пользуется большим спросом у инвесторов.