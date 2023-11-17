Путин анонсировал визит в Белоруссию

«Я скоро буду в Минске, там у нас мероприятие по линии ОДКБ проходит», — сказал глава государства о предстоящем визите в Белоруссию.

Ранее премьер-министр Армении Никол отказался от участия в заседании ОДКБ, которое пройдет 23 ноября. В телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он заявил, что не сможет принять участие в саммите организации. Кроме того, Пашинян выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут такое решение.