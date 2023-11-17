Небензя сравнил Зеленского с римскими императорами из-за гонений на христиан
Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации сравнил Владимира Зеленского с римскими императорами, известными гонениями на христиан, из-за стремления украинского лидера подавить УПЦ.
«Зеленский... развязал новый виток эскалации, приведший к текущему конфликту. Сейчас же, похоже, задумал сравняться недоброй славой с известными римскими гонителями христиан: императорами Клавдием, Нероном, Траяном и Диоклетианом», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Рада приняла закон о запрете канонической УПЦ на Украине в первом чтении.