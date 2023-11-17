Небензя сравнил Зеленского с римскими императорами из-за гонений на христиан

«Зеленский... развязал новый виток эскалации, приведший к текущему конфликту. Сейчас же, похоже, задумал сравняться недоброй славой с известными римскими гонителями христиан: императорами Клавдием, Нероном, Траяном и Диоклетианом», — цитирует его РИА Новости.