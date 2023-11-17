Кабмин РФ расширил перечень наркотиков, подлежащих контролю на территории страны
Кабинет министров России расширил перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на территории страны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу, 17 ноября.
Документ включает в данный перечень 23 новых наименований, которые используются для незаконного изготовления наркотиков. Многие из этих веществ являются легальной альтернативой уже включенных в перечень прекурсоров.
Подобное решение позволит усилить борьбу с распространением наркотических средств, даст возможность сократить сырьевую базу для незаконного изготовления таких веществ.
В документе также имеется определение крупного и особо крупного размера веществ, за незаконное приобретение, хранение и перевозку которых предусмотрена уголовная ответственность, передает РИА Новости.
Российское руководство принимает активные меры по борьбе с наркотиками. Так, замглавы МВД России Игорь Зубарев в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявил, что с 2024 года ведомство планирует проводить профилактические беседы с рэперами, которые пропагандируют в своих песнях запрещенные вещества. О том, что грозит деятелям современной культуры, — в материале «Вечерней Москвы».